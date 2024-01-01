Собянин: Более 110 услуг и сервисов было запущено и модернизировано на портале mos.ru в 2024 году

Более 110 услуг и сервисов запустили и обновили на официальном портале мэра столицы в прошлом году. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"На портале mos.ru за прошедший год запустили и модернизировали свыше 110 услуг и сервисов. В числе новинок – цифровое удостоверение многодетной семьи (можно получить в личном кабинете и использовать вместо бумажного документа), возможность подать онлайн-заявку на внесение в реестр "Социальное такси", расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям", – говорится в сообщении.

Более подробная информация доступна на официальном портале мэра столицы.

Ранее в столице назвали самые популярные цифровые сервисы для малого бизнеса. За 2024 год к ним обратились 127 тысяч раз. Среди самых популярных - "Законодательный бизнес-дайджест", "Проверь законность вывески".