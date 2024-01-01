Суд закрыл базу отдыха в Тобольске после массового отравления детей

База отдыха "Сказка" в Тобольске Тюменской области закрыта. Решение об ограничении деятельности учреждения, где отравились более десяти детей, принял суд, мера будет действовать 90 дней.

Пятнадцать детей и двое взрослых были госпитализированы 21 декабря 2024 года. Врачи диагностировали отравление парами хлора, ребята поступили в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие отдыхали в "Сказке", передает ТАСС.

Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области выявил на базе нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Дети в возрасте от девяти до одиннадцати лет отравились хлором после посещения бассейна. Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает обстоятельства происшествия.