Медведев раскрыл планы Трампа по перекройке карты мира

Дональд Трамп решил переделать мир. Избранный американский президент создает новую политическую географию, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев сомневается, что США сможет быстро достичь успехов в урегулировании украинского конфликта. Что же касается американской экономики, то она живет неспешно, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед. Поэтому Трамп просто решил переделать мир, создать новую, трамповскую политическую географию, написал зампред Совбеза в Telegram.

Первым номером в планах избранного американского президента, по мнению Медведева, идет гигантское приращение Америки: США забирают "деревенскую Канаду", и с этим огромным штатом весь континент принадлежит янки. Заодно американцы прихватят Гренландию у Дании.

Вторым пунктом в плане значится переименование Мексиканского залива в Американский. Трамп считает, что его название по "какому-то недоразумению напоминает о латиносах". Далее - борьба с „насильником Стармером“ и „придурком Шольцем“ руками Илона Маска в соцсети Х. Цель проста - показать, кто в доме хозяин. Компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC приступила к активной работе. Последняя декада пребывания "маразматика" Джо Байдена в Овальном кабинете идет по сценарию "оранжевого кудесника" Трампа, заключил Медведев.