Российские войска стремительно развивают наступление к западу от освобождённого Курахова. Наши мотострелки и артиллеристы расширяют зону контроля, идут штурмы у населённого пункта Дачное, где в частичное окружение попали сотни неонацистов. Ещё один прорыв обороны киевских радикалов - у Великой Новосёлки. Мощный укрепрайон обходят с юга и севера. Также украинские боевики несут огромные потери в курском приграничье. На обочинах догорают десятки натовских бронемашин.

Вертолет Ка-52М в составе смешанной тактической группы заходит на цель и наносит удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладу авианаводчика, уничтожена живая сила и техника противника.

На Харьковском направлении по позициям националистов бьют экипажи танков Т-72 группировки войск "Север". Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады в районе Волчанска. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и технику.

В редкие минуты затишья танкист с позывным "57" рассказывает, как пришел в 19-м в одно из подразделения Южного военного округа. Начинал механиком-водителем, затем командиром танка, теперь вырос до командира танкового взвода.

А это уже коллеги-танкисты Южной группировки войск после взятия Курахова не дают противнику опомниться и поддерживают дальнейшее успешное наступление наших подразделений в Донецкой народной республике. Рассказывают: самое сложное - достать окопавшегося противника.

Практически ни одно укрепление не устоит против снарядов самоходных пушек "Гиацинт - С". Машина на гусеничном ходу вездеходна, мощная броня и современные средства РЭБ обеспечивают надежную защиту от беспилотников. В том числе благодаря работе артиллеристов группировки "Запад" нашим штурмовикам удалось занять новые рубежи.

Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в районах Великой Новоселки, Богатыря, Разлива и Константинополя в ДНР. Огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты РСЗО "Ураган". Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили до 160 военнослужащих. Уничтожены несколько единиц боевой техники западного производства.