FT: Силы НАТО не могут противостоять военной мощи России

О том, что нашу страну не победить на поле боя, все отчетливее понимают на Западе. Так, издание Financial Times пишет: даже суммарный военный потенциал всех государств НАТО не дотягивает до уровня, необходимого для противостояния российской армии. Авторы статьи считают, что, помимо укрепившей свою мощь Москвы, Европа столкнулась с ещё одним серьезным вызовом - растущим безразличием со стороны администрации избранного президента США. Дональд Трамп ясно дал понять, что намерен сосредоточиться на решении внутренних проблем, а их в Америке накопилось немало.

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