Небензя осудил политику Запада в отношении КНДР

Сирия подвергается сильнейшему экономическому давлению и переживает тяжелый гуманитарный кризис. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Он пояснил, что ситуацию осложняют действия США. Они оккупировали наиболее богатый ресурсами регион арабской республики. В то время как население сталкивается с серьезной нехваткой продовольствия и медикаментов.

Лицемерной назвал Небензя и политику Запада в отношении КНДР. В очередной раз его представители осудили ракетный запуск Пхеньяна, а военные провокации Вашингтона, Сеула и Токио, как водится, оставили без внимания. Всё это делается для создания негативного информационного шума вокруг КНДР. ООН используют как инструмент пропаганды - чтобы проще было продлевать санкции и оправдывать агрессивные шаги США в регионе.