Объявлена дата повторных выборов президента Румынии

В Румынии объявили дату повторных выборов президента. Они состоятся 4 мая. Если понадобится второй тур, его назначат на 18 мая.

Голосование уже прошло в ноябре, но его результат не устроил правящие элиты. В первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он критикует НАТО и военную помощь Украине.

Политика тут же назвали прокремлевским, а Москву обвинили во вмешательстве в выборы. Второго тура дожидаться не стали. Румынские спецслужбы оперативно подготовили и обнародовали документы, компрометирующие кандидата. Конституционный суд аннулировал результаты голосования и постановил провести всё заново.