Сильная метель обрушилась на Сахалин

Мощный снежный циклон обрушился на Сахалин. Метель, плохая видимость, порывы ветра местами до 27 метров в секунду.

Замело дворы, проезды и тротуары. Нарушено движение общественного транспорта, закрыты участки трасс, не работает паромная переправа. В отдельных районах наблюдают сход лавин.

В Быкове снежные массы обрушились на дорогу при въезде в населённый пункт. Все службы работают в усиленном режиме. В ряде городов развёрнуты пункты временного размещения. Школьников перевели на дистанционное обучение.