Сложная обстановка сложилась для украинской армии на всей линии боевого соприкосновения. Это признали в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

ВСУ вынуждены отступать с подконтрольных Киеву территорий ДНР. Украинские подразделения уходят на "последнюю линию обороны" в Днепропетровской области, приводит сообщение генштаба ВСУ ТАСС.

Украинские военачальники в последнее время неоднократно заявляли о сложной оперативно-стратегической обстановке. В конце декабря главком ВСУ Александр Сырский жаловался на "чрезвычайно сложную" ситуацию на фронте начальнику Штаба обороны Великобритании адмиралу Тони Радакину.