Кабмин Армении решил начать процесс вступления в ЕС

Проект решения о начале процесса вступления Армении в Евросоюз одобрило правительство республики. Документ обсудит парламент, властям предстоит предпринять еще некоторые шаги, заявил на заседании кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян пояснил, что утвержденный проект еще не означает членства в Евросоюзе в прямом смысле этого слова. Премьер подчеркнул, что решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. В то же время, отметили в правительстве, одобрение "позволит сделать ожидания граждан относительно того, что Армения станет полноправным членом ЕС, более реалистичными".

По словам Пашиняна, перед референдумом Ереван должен предпринять определенные действия: в частности, обсудить дорожную карту с Европейским союзом. Законопроект, представленный несколькими прозападными партиями и организациями, после одобрения кабмином будет обсуждаться в парламенте в конце января, передает ТАСС.