ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

ФСБ задержала в Амурской области агента киевских радикалов, который планировал устроить диверсию на участке Транссибирской магистрали. Как сообщили в ведомстве, 39-летний мужчина был сторонником запрещённой в России украинской террористической организации.

Он вёл переписку с куратором, чтобы получить навыки для изготовления взрывного устройства, а также приобрел компоненты для производства бомбы. После диверсии радикал намеревался уехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российской армии. Возбуждены уголовные дела. Террористу грозит срок до 20 лет лишения свободы.