Полиция обнаружила склад оружия в квартире московского айтишника

Целый склад оружия, в том числе модифицированные револьверы и ружья, обнаружили сотрудники полиции в квартире IT-специалиста в Москве. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, эксперт по компьютерным технологиям хранил дома и боеприпасы.

Во время обыска в квартире айтишника изъяты ружья, модифицированные револьверы и патроны. Кроме того, найден изготовленный из разных деталей автомат, предназначенный для стрельбы как патронами калибра 7,62 мм образца 1943 года, так и охотничьими патронами калибра 7,62х39 мм.

Найденные при обыске самодельные патроны, числом более 1,6 тысячи, можно применять для пистолетов Токарева, Макарова, винтовок и обрезов, подчеркнули силовики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.