ВСУ потеряли полтысячи боевиков в зоне ответственности группировки "Запад"

Живая сила и техника восьми бригад ВСУ поражены в зоне ответственности российской группировки "Запад". Отражено шесть контратак украинских штурмовиков, противники потерял около 480 боевиков, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что российские подразделения улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Двуречной, Новой Кругляковки, Ивановки и Западного Харьковской области.

По данным Минобороны, уничтожен танк, три боевые бронированные машины и бронетранспортер "Rosomak" польского производства. Уничтожено три артиллерийских орудия, две украинские станции РЭБ, а также пять складов боеприпасов.