Трамп-младший нашел в пожарах в Калифорнии украинский след

Неудачи в тушении пожаров в Калифорнии связаны с отправкой пожарного оборудования на Украину. Об этом заявил сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.

"Посмотрите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своего снаряжения Украине", — написал на своей странице в соцсети X.

В Лос-Анджелесе и его окрестностях продолжаются масштабные пожары. Ущерб оценивается в 52 миллиарда долларов. По предварительным данным, пять человек погибли. Свои особняки уже потеряли многие знаменитости, в том числе Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, Адам Броуди и Пэрис Хилтон.

Уходящий президент США Джо Байден из-за катастрофической ситуации в Калифорнии отменил запланированный визит в Италию.

Избранный президент Дональд Трамп ранее предложил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате.