Зурабишвили решила править Грузией из нового офиса

Саломе Зурабишвили открыла новый офис в Тбилиси. Она заявила, что намерена продолжать исполнять полномочия президента Грузии. По ее словам, страна находится в глубочайшем кризисе и выход из него - новые парламентские выборы.

Зурабишвили отметила, что новый офис не похож на официальную резиденцию президента Грузии - дворец Орбелиани. Однако, как утверждает бывший грузинский лидер, "здесь его душа и дух".

Грузинская оппозиция и Зурабишвили не признают результаты парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". Также они не признают итогов президентских выборов декабря 2024 года, на которых победил Михаил Кавелашвили, передает ТАСС.