Собянин открыл новый корпус Кадетской школы №1784 на севере Москвы

На севере Москвы в Беговом районе сегодня открылся новый корпус Кадетской школы имени генерала Матросова. В нём расположены начальная школа и детский сад. С новосельем учителей и учеников образовательного учреждения поздравил мэр Сергей Собянин.

Первый учебный день после новогодних каникул для этих младшеклассников начался в новом здании. У Миши появился уже любимый кабинет - это, конечно же, робокласс! Здесь юных кадетов уже начали знакомить с азами программирования.

В этой школе уроки точно не будут скучными. Например, окружающий мир дети смогут изучать в естественно-научной лаборатории. С новосельем учителей и учеников Кадетской школы №1784 поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

У многих кадетов - золотые значки по ГТО, дети занимаются разными видами спорта и активно готовятся к соревнованиям. И теперь для тренировок появился универсальный спортивный зал. А еще у кадетов появились специализированные кабинеты, библиотека и медиатека.

Здесь во всем ощущается новый подход к обустройству пространства. Большие окна, яркая мебель и универсальные пространства. В трехэтажном корпусе теперь детский сад и начальная школа. Корпус площадью около 7 тысяч квадратных метров возвели на месте устаревшего здания довоенной постройки.

"Удобство достигается за счет многофункционального использования пространства, в зависимости от размера класса, группы, потребности учеников и учителей, программы, которую они проходят. Это может быть объединено в единый большой кабинет или разделено на два", - рассказал Алексей Чинченко, руководитель проекта АНО "РСИ".

Для дошкольников обустроены восемь групп-трансформеров, физкультурный и музыкальные залы. Планируется также открыть здесь группы раннего развития, которые можно будет посещать с полутора лет.