Песков оценил перспективы вступления Армении в ЕС

Суверенным правом Еревана назвали в Кремле одобренный в Армении проект закона о вступлении страны в Евросоюз. В то же время, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Армении выгодно участие в Евразийском экономическом союзе.

Представитель Кремля отметил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС. По словам Пескова, быть членами двух разных организаций просто невозможно. В Евразийском экономическом союзе - единое таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала. В Евросоюзе же другие нормы.

Армянское правительство одобрило проект закона о начале процесса присоединения к ЕС 9 января. Документ должны обсудить в парламенте. Премьер Армении Никол Пашинян уточнил, что решение может быть принято только по итогам всенародного референдума. В Кремле подчеркнули, что оценить значение возможного членства Армении в ЕС пока трудно, передает ТАСС.