В ходе брифинга Минобороны России сообщило, что за сутки потери ВСУ потеряли в Курской области до 190 военнослужащих.

Уточняется также, что уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, артиллерийское орудие, склад боеприпасов, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы.

Отдельно отмечено, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника.

Всего за время боев в курском приграничье радикалы потеряли более 50 тысяч военнослужащих и более 290 танков.