ВС России взяли в окружение группировку ВСУ под Суджей

ВС России взяли в оперативное окружение группировку ВСУ в Малой Локне близ Суджи в Курской области. Численность противника в "котле" до 1000 человек, сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".

По данным военных корреспондентов, Малую Локню, в которой находятся около тысячи украинских военных, окружили десантники 155-й бригады ВС России. Украинские СМИ тем временем сообщают о продвижении российских войск в Курской области. По их данным, ВСУ потеряли контроль над Леонидово, Александрией, Кругленьким, Николаевкой, частично - Старой и Новой Сорочиной.

Также сообщается, что российские войска начали бои за сам город Суджу. Бои идут на востоке и юго-востоке города. Десантники 11-й бригады ведут бои в микрорайоне Замостье и возле бывшего маслозавода, где находится основной укрепрайон ВСУ.