Песков пожелал выздоровления режиссеру Кеосаяну

Пережившему клиническую смерть режиссеру и журналисту Тиграну Кеосаяну в Кремле желают скорейшего выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, Песков выразил сомнение в том, что состояние здоровья Кеосаяна должно быть темой брифинга в Кремле. Тем не менее, пресс-секретарь президента отметил, что режиссер – его друг, и он действительно сейчас болеет. Песков пожелал ему скорейшего выздоровления, передает РБК.

О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, сообщила его жена, главред RT Маргарита Симоньян. Режиссер попал в больницу из-за проблем с сердцем. Зритель знает Кеосаяна, в частности, по фильмам "Ландыш серебристый" и "Бедная Саша", а также по телепередачам "Международная пилорама" и "Вечер с Тиграном Кеосаяном".