Морозы вернутся в Москву к выходным

Тепло удержится в Москве до субботы, 11 января. К вечеру в столицу придет похолодание, предупредил синоптик Александр Ильин.

Как заявил эксперт, в пятницу и субботу в столице ожидаются осадки — в пятницу в виде дождя. К исходу субботу начнет холодать, а воскресенье, 12 января, начнется с отрицательных температур. Столбики термометров ночью опустятся до минус двух градусов, а днем покажут минус 1.

По данным синоптика, возможны осадки в виде мокрого снега, в основном ночью. Ветер - южный, юго-западный и юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду. Ильин отметил, что похолодание будет недолгим: теплая погода вернется в регион к концу января, передает "360.ru".