Названа предпологаемая причина развода Джессики Альбы

Сегодня, 9 января, стало известно, что разводится одна из самых известных и привлекательных голливудских актрис Джессика Альба. Ее брак с продюсером Кэшем Уорреном продлился 17 лет и считался одним из самых крепких и гармоничных. Джессика родила троих детей: дочек Онор и Хейвен и сына Хейза.

Несмотря на то, что пока ни сама Альба, ни Уоррен не прокомментировали новость о разводе, в Сети активно обсуждают это известие. Поводом для слухов послужило то обстоятельство, что особо наблюдательные поклонники заметили, как актриса перестала носить обручальное кольцо. Поговаривают, Кэш тоже не носит украшение.

А теперь появилась информация, что сетевые сыщики нашли предполагаемую причину развода звезды фильма "Город грехов". Говорят, Джессика увлеклась другим мужчиной. Недавно в Сети распространились кадры, на которых Альбу запечатлели в компании продюсера Андреа Иерволино. Знаменитости вместе поужинали в одном из ресторанов Рима, а затем уехали на одной машине в неизвестном направлении, передает тееграм-канал Dark Voice.

Ранее Кэш Уоррен признавался, что, едва встретив Джессику Альбу, сразу понял, что за роскошная она женщина, и поэтому сильно ее ревновал.