Обещания, которые были даны Киеву странами Запада на последнем саммите НАТО, не выполнены. Владимир Зеленский пожаловался на проблемы во время заседания в формате "Рамштайн".

Глава киевского режима заявил, что Украине срочно нужны поставки средств противовоздушной обороны. Кроме того, Зеленский призвал ввести санкции против российского энергетического сектора, передает издание "Новости.LIVE".

Перед встречей контактной группы по Украине в германском городе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине. Также стало известно, что украинский президент после заседания отправится с визитом в Италию, где встретится с премьер-министром страны Джорджией Мелони и президентом Серджио Маттареллой.