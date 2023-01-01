Принц Уильям публично признался в любви Кейт Миддлтон

Сегодня, 9 января, свой день рождения отмечает одна из самых известных фигур в мире, супруга будущего короля Великобритании, принца Уильяма - принцесса Уэльская Кэтрин, более известная как Кейт Миддлтон. Имениннице исполнилось 43 года. Причем последний год дался Кэтрин особенно тяжело.

В конце 2023 года Миддлтон вдруг пропала из виду. Тогда было официальное объявление, что Кейт перенесла хирургическое вмешательство. Однако постепенно слухи вокруг состояния Кэтрин стали распространяться по всему миру, да еще настолько чудовищные, что в марте она сама записала видеообращение, в котором на весь свет призналась, что борется с онкологическим заболеванием.

Эта новость стала сенсацией. Вплоть до осени, когда Кэтрин объявила, что ей удалось победить рак, поклонники по всему миру слали ей слова поддержки и пытались оказать самую разную помощь. После излечения Миддлтон стала периодически выходить в свет. Она неизменно улыбалась и отвечала на приветствия, ничем не демонстрируя своего состояния после борьбы со смертельно опасным недугом.

Именно это ее качество - силу духа - и отметил сегодня, 9 января, в своем поздравлении ее супруг, принц Уильям. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" он написал:

"Самой невероятной жене и маме. Сила, которую ты проявила за последний год, была невероятной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя".