Путин провел первое в новом году совещание с членами правительства

Совещание с членами правительства по вопросам запуска новых национальных проектов президент начинает с обсуждения оперативных вопросов. Среди них, разумеется, и разлив нефти в Керченском проливе.

Владимир Путин: В соответствии с нормативной базой возглавляет эту работу МЧС. Я бы попросил главу ведомства дать оценку тому, что мы сейчас имеем. И что нам надо сделать в ближайшее время, чтобы минимизировать последствия этой экологического происшествия. Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись в последние годы. Глава МЧС Александр Куренков: В акватории Керченского пролива за прошедший период обследовано полторы тысяч квадратных километров. Собрано 25 тонн нефтесодержательной жидкости. В порту городу Анапы обработано свыше 38 тысяч. Собрано свыше 35 тонн. Установлены боновые ограждения. Продолжается мониторинг в районе танкера на предмет утечки мазута. Для откачки мазута доставлена специализированная система.

На месте сейчас работают свыше 7 тысяч сотрудников МЧС со всей страны. Огромную помощь оказывают и волонтеры. Однако до ликвидации последствий экологического происшествия еще далеко. То и дело фиксируются новые выбросы мазута.

Путин: Все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. Нужно образовать комиссию соответствующую, штаб, который работал бы прямо на месте. Не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся ответственными работниками министерств и ведомств, которые находились бы прямо на месте катастрофы. Это первое. Второе. Нужно все сделать, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее - необходимо уже сейчас разработать планы подъема этих танкеров. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой. Заранее. Теперь что касается волонтеров. Им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с неменьшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к ликвидации этой аварии.

Еще одна тема - это ситуация с ЖКХ. Праздничный период, докладывают президенту, прошел без масштабных происшествий. Сыграла роль модернизация теплосетей, которая будет продолжена и в рамках нового нацпроекта.

Особое внимание - и строительной отрасли, она в последние годы на подъеме.

Марат Хуснуллин, вице-премьер: За шесть лет построено 577 миллионов квадратных метров жилья или 12 процентов от всего жилого фонда России. Это даже в масштабах мира - серьезный рекорд. А вообще до 2030 года поставлена вами задача не менее 20 процентов обновить. Путин: В целом объем выдаваемых ипотек сократился. Насколько? Хуснуллин: Значительно сократился. Но готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать и граждан в этой ситуации.

Попутно Владимир Путин спрашивает зампреда правительства и о ситуации с обманутыми дольщиками в Татарстане. В декабре в ходе прямой линии к главе государства обратилась жительница региона, сообщив, что десятки семей взяли льготную ипотеку на строительство домов. Но застройщик их обманул.

Хуснуллин: Регионом принято решение о том, что они окажут помощь через социальную поддержку - это республиканская программа. То есть квартиры дадут жителям оттуда. Плюс дадут по одному миллиону рублей на первоначальный взнос. Эта задача будет решена.

В целом это касается и реализации всей программы национальных проектов, рассчитанной до 2030 года. Она затрагивает все сферы жизни. От образования и здравоохранения до технологического развития России. На эти цели государство выделяет огромные деньги - свыше 50 триллионов рублей.

Путин: Здесь очень важно, чтобы документы не расходились с реалиями жизни. Как я уже говорил неоднократно, будем оценивать результаты по не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия отражаются на жизни конкретных людей. Вот прошу именно из этого исходить. Планы планами, проекты проектами, а жизнь сама по себе, вот так не должно быть. Все должно быть посвящено реальному результату. А реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу.

О первых результатах реализации новой программы национальных проектов президенту будет доложено по итогам первого полугодия.