Зеленский требует от кураторов размещения военного контингента на Украине

Вашингтон выделит Киеву военную помощь еще на 500 миллионов долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

Новый и последний пакет от уходящей администрации США среди прочего включает ракеты для систем ПВО и оборудование для самолетов F-16, огнестрельное оружие и патроны для него.

Но главарю киевского режима и того мало. В Германию он приехал требовать от своих кураторов размещения военного контингента на Украине.

Подробнее - в репортаже Ольги Оксенич.