Владимиру Зеленскому, известному своими акциями помощи по всему миру, предложили поучаствовать в тушении пожаров, охвативших американский штат Калифорния. Ироничный пост разместила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кому только Зеленский не "помогал", напомнила дипломат. Как-то он обещал накормить весь голодающий мир, учредив программу Grain from Ukraine ("Зерно с Украины"). Теперь, по словам Захаровой, пришла пора очередной фальшивой инициативы - Rain from Ukraine ("Дождь с Украины"). При этом в реальности единственная рабочая программа, осуществленная Киевом при содействии "англосаксонских ультралибералов" - "Боль с Украины", подчеркнула представитель МИД.

Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности 13 тысяч зданий. Власти издали приказ об обязательной эвакуации десятков тысяч жителей.