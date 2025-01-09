Российские авиакомпании установили 50% скидки на билеты для детей

19 декабря 2024 года, в ходе прямой линии президент Владимир Путин обратился к кабмину и российским авиаперевозчикам. Он попросил до 14 января 2025 года решить вопрос льгот для многодетных семей на перелеты.

В результате, сегодня, 9 января, министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что с 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку для детей до 12 лет.

"Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключением бизнес-класса", - приводят слова Старовойта "Известия".

Ранее стало известно, что азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в несколько городов России на неопределенный срок. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как отмечается, данное решение связано с вопросами безопасности.

Напомним, самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс Баку - Грозный, потерпел крушение в среду, 25 декабря, около казахстанского города Актау. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших