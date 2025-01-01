Путин о разливе мазута в Керченском проливе: "Это один из самых серьезных вызовов"

Сегодня, 9 января, Владимир Путин провел первое в 2025 году совещание с кабмином. В ходе встречи российский лидер раскритиковал профильные ведомства за недостаточные усилия по устранению разливов мазута на Кубани. Кроме того, президент поручил образовать штаб по ликвидации последствий прямо на месте. Также он поблагодарил волонтеров за работу.

"Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", - приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Ранее в Крыму выявлен новый выброс мазута. Речь идет о селе Яковенково Ленинского района. В Анапе увеличили количество техники для расчистки пляжей от мазута, который вытек после крушения танкеров.

Напомним, два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, суда перевозили свыше девяти тысяч тонн мазута.