В Калифорнии растет площадь природных пожаров. В общей сложности огнем уже охвачены более 11 тысяч гектаров. На данный момент зафиксированы четыре крупных очага возгорания.

Быстрому распространению пламени способствует ураганный ветер. В списке погибших уже пять человек, десятки пострадали. Только по предварительным данным ущерб достиг 60 миллиардов долларов. Сгорели больше тысячи роскошных особняков, в том числе дома американских звезд - Леонардо Ди Каприо, Тома Хэнкса, Пэрис Хилтон и других.

Эвакуация жителей продолжается, но спасателей не хватает. К тушению пожаров власти привлекли почти 400 заключенных. Помощь обещают и в Пентагоне. В дефиците даже оборудование, часть которого, как оказалось, была отправлена на Украину. Об этом сообщил сын избранного президента. А ближайший соратник Дональда Трампа Илон Маск призвал отправить в отставку губернатора Калифорнии.