Во время новогодних праздников в России умерло более 300 человек

На прошедших новогодних праздниках на пожарах и в результате происшествий на водных объектах в России погибли около 320 человек, рассказали в пресс-службе МЧС. В частности, пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации более 6,7 тысяч пожаров, на которых были спасены более тысячи человек. Однако 294 человека погибли.

Кроме того, на водных объектах произошло 33 происшествия, на которых погибли 24 человека, из них 18 человек провалились под лед. При этом были спасены 47 человек, передает "Интерфакс".

Напомним, что развлечения на любой вкус были подготовлены для москвичей в рамках проекта "Зима в Москве". В городе работали катки и лыжные трассы. Также можно было прокатиться на санях и ватрушках на ледяных и снежных горках. А в Гагаринском районе на юго-западе столицы расположился целый кластер зимних развлечений.