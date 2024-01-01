Европа в 2024 году закупила рекордное количество сжиженного природного газа у России - 17,8 миллиона тонн, сообщает газета The Guardian. Причем отмечается, что трубопроводные поставки почти вдвое превысили поставки на судах и составили 49,5 миллиарда кубометров.

К слову, цены на газ в Восточной Европе бьют рекорды. Энергетический кризис в Молдавии и в Приднестровье. Цена на газ в Европе растет после отказа Киева от транзита. Сама Украина, к слову, теряет около 800 миллионов долларов в год. Но это не остановило Зеленского, который надеется на помощь западных спонсоров.

Представитель Еврокомиссии заявил, что в Старом Свете были готовы к такому развитию событий, но прекращение подачи российского газа уже вызвало рост его стоимости на биржевых торгах в Европе. Теперь единственным маршрутом для транзита нашего голубого топлива может остаться "Турецкий поток".

Напомним, 1 января "Газпром" остановил подачу российского газа Европе через Украину. 31 декабря 2024 года закончился договор о транзите топлива.