Жителям итальянского городка запретили болеть

Мэр небольшого города Белькастро, расположенного на юге Италии в области Калабрия, выпустил распоряжение, запрещающее его жителям болеть. Градоначальник Антонио Торкья указал горожанам избегать "любого заражения и заболевания, которое предполагает оказание медицинской помощи, особенно срочной".

Дело в том, что в городке, где живет тысяча с небольшим человек, причем в основном пожилого возраста, нет больницы. Впрочем, имеется медпункт, но он работает нерегулярно и не оснащен никакой аппаратурой. Ситуация ухудшается еще и тем, что служба спасения расположена в 40 минутах езды от города, и медика там часто не бывает, а ближайший пункт скорой помощи находится и вовсе в 45 км от Белькастро, передает ТАСС.

При этом мэр сразу дал понять, что распоряжение на запрет жителям болеть носит исключительно провокационный характер. Таким образом он попытался привлечь внимание СМИ и прочей общественности к тому, насколько плачевная ситуация сложилась в городе и в частности к бездействию вышестоящих чиновников. Мэр городка готов уже обратиться даже в прокуратуру.