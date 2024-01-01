Надежда Кадышева: "Когда мне исполнилось 60, я возраст свой перестала ощущать"

Надежда Кадышева обрела вторую волну популярности летом 2024 года, когда ее песня "Веночек" стала пользоваться бешеным успехом в социальных сетях. Молодежь записывала самые разные ролики, озвучивая их композицией солистки ансамбля "Золотое кольцо". Певица даже приняла участие на фестивале VK Fest в Москве. Мало кто ожидал, что молодежь в унисон с Надеждой Никитичной будет петь: "И плывет веночек вдоль ночной воды". Сама артистка только радуется своей востребованности и успеху.

"Родители сегодняшних молодых людей слушали наши песни, - объясняет Кадышева секрет своей популярности. - А сейчас настал период, когда молодые увидели, что я еще вовсю работаю, и им вспомнились песни, с которыми они жили с детства. Количество концертов у меня не уменьшилось, по крайней мере, работы много и по сей день", - рассказала Кадышева.

Артистка приняла участие почти во всех сборных концертах и даже "закрыла" фестиваль "Песня года" вместо Аллы Пугачевой, которая обычно неизменно удостаивалась такой чести. Кстати, в 2024 году Надежда Кадышева отметила юбилей - ей исполнилось 65 лет, но кто даст?! Певица продолжает с заразительным задором и азартом выступать и старается радовать фанатов самыми эффектными сценическими образами.