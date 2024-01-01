"Я узнала очень радостную новость": певица Валерия объявила о прибавлении в семье

Певица Валерия в новом интервью рассказала, что прошедший 2024 год стал для нее очень плодотворным в творческом плане. Так, состоялся грандиозный концерт-трибьют, на котором песни Валерии исполнили молодые популярные артисты. Разумеется, выступила сольно и сама певица.

Кроме того, она записала первый за шесть лет музыкальный альбом, который совершенно отличается от того, что Валерия делала ранее. Примечательно, что в записи песен ей помог старший сын Артемий, а работа проходила на студии в Швейцарии, где давно живет наследник Валерии. Для написания песен собирались группы музыкантов. Артистка трижды приезжала и в итоге записала 14 композиций.

Ну а еще Валерия поделилась радостной новостью: скоро она станет бабушкой во второй раз! В семье ее младшего сына Арсения грядет пополнение. Его супруга Лиана ждет ребенка - на сей раз это будет мальчик.

"И совсем недавний момент, уже в конце года я узнала очень радостную новость, что у нас в семье скоро будет прибавление. У моего сына Арсения появится еще один малыш, гендер-пати выявило, что это будет мальчик, мой внук. Мы все с нетерпением ждем его появления на свет. Теперь у нас будет и девочка, и мальчик!" - с гордостью объявила Валерия "Теленеделе".