20 января состоится инаугурация. Республиканец Дональд Трамп станет новым президентом Соединенный Штатов Америки. В рамках своей предвыборной кампании он обещал, что урегулирует конфликт на Украине буквально за сутки. Однако сейчас стало известно, что команда Трампа пересматривает подход к этому делу.

В частности, издание Financial Times выяснило, что в команде Трампа еще не придумали, как разрешить конфликт. Такие выводы были сделаны после того, как сам избранный президент США сказал, что конфликт на Украине удастся остановить в течение полугода.

Дело в том, что в администрации Трампа опасаются, что их действия могут сравнить с "катастрофическим выводом американских войск из Афганистана" при Джо Байдене, "повторения которого на Украине в офисе Трампа не хотели бы".

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп решил переделать мир. Избранный американский президент создает новую политическую географию, однако, по мнению Медведева, США вряд ли смогут быстро достичь успехов в урегулировании украинского конфликта. Что же касается американской экономики, то она живет неспешно, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед.