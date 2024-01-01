Москалькова обнародовала список пропавших без вести граждан в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем официальном телеграм-канале опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. При этом она оставила контакты для связи с ее аппаратом для тех, кому что-то известно о судьбе пропавших курян.

Напомним, что 31 декабря 2024 года 150 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена. Реабилитацию и необходимое лечение бойцы будут проходить в учреждениях Минобороны. Но сейчас сильней всего они ждут главного момента - когда наконец увидят своих близких. С военнопленными уже встретилась омбудсмен Татьяна Москалькова. Она поблагодарила их за службу, мужество и терпение, поздравила с Новым годом.

Как ранее сообщили в Минобороны, Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ, отметили в Министерстве обороны.