Названа причина смерти актера Анатолия Хропова

Сегодня, 9 января, стало известно о смерти известного российского актера Анатолия Хропова. На его счету роли в таких фильмах как "СашаТаня", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы".

60-летний артист умер в результате продолжительной болезни. Актер боролся с онкологией, передает aif.ru. 11 января в Санкт-Петербурге состоятся похороны.

Анатолий Хропов родился в 1964 году. За время своей актерской деятельности он снялся в 110 фильмах и сериалах. Кроме того, актер принимал участие в озвучке Суфира Хавата в "Дюне" и персонажей Филиппа Сеймура Хоффмана в фильмах "Мастер", "Самый опасный человек" и франшизе "Голодные игры".