Оказал медицинскую помощь боевому товарищу: названы новые герои СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Бимба Будажапов доставлял материально-техническое имущество нашим военным на передовую. Попав под артобстрел и атаку FPV-дронов со стороны ВСУ, он смог вывезти из-под огня грузовой автомобиль с боекомплектом, не допустив его поражения. И своевременно доставил груз российским штурмовым подразделениям.

Сергей Александров, командир миномётно-гаубичной батареи отряда "Барс-32", отразил атаку ВСУ на важном рубеже обороны и оказал первую медицинскую помощь боевому товарищу, раненому в ходе атаки FPV -дрона. В результате мужественных действий Сергея Александрова и его подчинённых противник понёс потери и отступил. Наши военные удержали занимаемые позиции.