Российские военные, продвигаясь вглубь обороны противника, занимают более выгодные позиции. Оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники бьют по военной инфраструктуре ВСУ в тылу, уничтожают скопление бронетехники и живой силы врага на передовой.

В районе Великой Новосёлки по врагу ударили тяжелые огнеметные системы. Термобарические снаряды накрыли опорный пункт боевиков. Работали по разведанным целям на максимальном удалении.

На Красноармейском направлении высокоточным боеприпасом "Краснополь-М2" уничтожен командный пункт ВСУ. Расчеты 152-милиммитровых гаубиц "Мста-Б" оказывают мощную огневую поддержку штурмовым отрядам. За мужество и успешное выполнение задач многие артиллеристы удостоены государственных наград.