Четыре десятка беспилотников ВСУ сбиты в течение ночи над российскими регионами. Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракты на территории России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, по четыре украинских дрона уничтожено над территориями Курской и Воронежской областей. Три беспилотных летательных аппарата сбито над Брянской областью, два – над территорией Краснодарского края, один – над Белгородской областью и десять – над акваторией Азовского моря.

Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы также отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область – над регионом сбито 16 украинских беспилотников. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в селе Чалтырь Мясниковского района в результате падения дрона возник пожар в частном доме, на месте работают пожарные расчеты. Также известно о возгорании на на территории производственного предприятия в селе Крым и поврежденных домах в хуторе Крюков Куйбышевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.