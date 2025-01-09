Россия ответила на желание Армении вступить в ЕС: можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"

Армянское правительство одобрило проект закона о начале процесса присоединения к ЕС сегодня, 9 января. Документ должны обсудить в парламенте. Премьер Армении Никол Пашинян уточнил, что решение может быть принято только по итогам всенародного референдума.

Меж тем вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) несовместимы, и проект вступления Армении в ЕС ставит страну перед выбором, передает РИА Новости. Кроме того, по мнению Оверчука, Армения сильно проиграет, отказавшись от ЕАЭС.

"Обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения – депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", - отрезал Оверчук.

Ранее суверенным правом Еревана назвали в Кремле одобренный в Армении проект закона о вступлении страны в Евросоюз. В то же время, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Армении выгодно участие в Евразийском экономическом союзе.