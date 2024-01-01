1 января "Газпром" остановил подачу российского газа Европе через Украину. 31 декабря 2024 года закончился договор о транзите топлива. Обозреватель американского портала Responsible Statecraft Майк Фреденберг считает, что в результате остановка транзита негативно скажется на самой Украине, чем на России.

Кроме того, высказал мнение эксперт, Владимир Зеленский таким образом изощренно "наказал" Европу. Дело в том, что все больше российских нефтепродуктов продают в Турцию и Индию, а затем перерабатывают и продают в ту же Европу. В результате чего Россия несет куда меньшие потери, чем ЕС и сама Украина.

По мнению Фреденберга, в связи с этим "возникает вопрос, не было ли решение Зеленского в большей степени направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, выступающие против вступления Украины в НАТО, включая Словакию и Венгрию, чем на то, чтобы нанести ущерб России", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Европа в 2024 году закупила рекордное количество сжиженного природного газа у России - 17,8 миллиона тонн. Причем трубопроводные поставки почти вдвое превысили поставки на судах и составили 49,5 миллиарда кубометров.