Минздраву России поставили амбициозную задачу

Доля граждан России, ведущих здоровый образ жизни, к 2036 году должна составить почти 15% от всего населения страны. Достигнуть этого показателя планируется благодаря реализации федерального проекта "Здоровье для каждого" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ответственным за достижение статистического индикатора назначили федеральный орган исполнительной власти - Минздрав России, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что руководство Минздрава России предупредили о личной ответственности в случае возникновения проблем при переходе на клинические рекомендации с января. Ведомство должно снять напряженность среди врачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она попросила замминистра здравоохранения Олега Салагая передать министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, руководство Минздрава будет нести за это персональную ответственность.