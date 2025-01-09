"Все будет иначе": шеф Пентагона назвал то, что может стать ударом для Киева

Ллойд Остин, который скоро покинет пост министра обороны США, находится в Германии. Именно оттуда он выступил с рядом заявлений. В частности, он поставил под сомнение дальнейшее существование контактной группы по Украине.

"В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совсем иначе - если она вообще соберется... Распад группы может стать ударом для Украины, которая теряет позиции и испытывает трудности с набором и обучением новых войск", - рассуждает Остин. При этом он не исключил, что возможен другой формат существования группы, передает РИА Новости.

Кстати, стало известно, что в недавно утвержденный пакет западной помощи Украине войдут ракеты для истребителей, оборудование для технического обслуживания самолетов F-16, а также стрелковое оружие и боеприпасы. При этом Остин констатировал, что отдельно взятые системы вооружений не помогут Киеву переломить ход конфликта. Более того, боевые действия на Украине выявили недостатки военно-промышленных комплексов западных государств.