"Я не верю, что мне 80 лет": Валентина Теличкина отмечает юбилей

День рождения отмечает сегодня народная артистка России Валентина Теличкина. Глядя на нее, ни за что не подумаешь, что этот юбилей - 80-летний. Очаровательная улыбка, искрящийся взгляд и море энергии: и в жизни, и в кино. На счету актрисы - более 80 ролей и каждая, даже эпизодическая, тут же запоминалась зрителю. А вот праздник актриса отмечает персональной выставкой.

На самом деле, и счастье есть, и дворцы имеются. Рукотворные, на полотнах. Сотканные из полевых цветов и детских улыбок. Благодаря таланту Валентины Теличкиной и её ярким воспоминаниям. Вот только подойти к автору сложно.

Поклонников из разных городов - море. Степень обожания зашкаливает. Еще бы - более 80 ролей! И каждая словно бриллиант. Её все называют уважительно - Валентина Ивановна. Выглядит потрясающе. При всей своей узнаваемости и всенародной славе Валентина Теличкина - мягкий, добрый и очень отзывчивый человек.

Её новая выставка посвящена праздникам. День рождения - не в счет, она его не сильно любит. А вот народные, для всех, всячески приветствует. Валентина Теличкина - седьмой, младший ребенок в семье, для папы и мамы - самый любимый. Каждый её публичный выход с младенчества сопровождался аплодисментами. Но об актерской профессии родители даже слышать не хотели. Так что её поступление сразу в три театральных вуза в семье не обсуждалось.

Потом последовали замечательные роли у легендарных режиссёров. Мэтрам сразу было понятно: родилась неординарная, ни на кого не похожая актриса. До того самобытная и красивая, что от неё невозможно оторваться. Она сама говорит - дело не в таланте, а в любви. Ей просто выпало большое человеческое счастье.

"Мне просто очень повезло. Как-то меня окружали с детства очень любимые люди. Папа, братья, сёстры. Потом ВГИК, курс потрясающий, педагоги. Потом уже съемочные площадки", - рассказывает Валентина Теличкина.

С Валентиной Теличкиной мечтают сыграть самые талантливые актёры. Она сама по-прежнему ценит каждую новую картину и роль. Да, чаще всего играет мам. Но даже у Саши Белого из "Бригады" она преданная и трогательная.

Своим секретом невероятно тёплой энергии и светящихся глаз Валентина Теличкина делится щедро.

"Я зрителям желаю никогда не унывать. Искать повод радоваться. Потому что жизнь так коротка! Я не верю, что мне 80 лет. Как один миг!" – говорит Валентина Теличкина.

Отличный повод собраться сегодня у экрана, чтобы увидеть красивую, талантливую. И такую искреннюю актрису.