В пригороде Владивостока амурский тигр вышел к базе отдыха

Ищет полиция, ищет Охотнадзор. В пригороде Владивостока ловят полосатого хищника. На базу отдыха заглянул упитанный тигр. Эксперты гадают - заблудился или перепутал владения. Животное попало в объективы камер, теперь эти кадры тщательно изучают специалисты.

Эти следы амурский тигр оставил на базе отдыха прямо в пригороде Владивостока. Хищника зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Около полуночи животное неспешно прошлось по территории.

База отдыха, где работники увидели амурского тигра, находится всего в 30 километрах от центра Владивостока. Сейчас специалисты устанавливают, в каком направлении двигается хищник. Известно только, что он прошел по лыжной трассе и скрылся в лесном массиве.

На место сразу же прибыли инспекторы Охотнадзора. Специалисты измерили след. Ширина пятки — 8,5 сантиметра. Это означает, что в пригороде Владивостока появилась либо взрослая самка, либо молодой самец амурского тигра.

"Мы продолжаем мониторинг ситуации и призываем всех жителей соблюдать меры безопасности, не выходить на улицу в темное время суток, не выпускать детей одних и закрывать в вольеры собак", - отметил Филипп Шутов, заместитель министра Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Других признаков пребывания хищника пока не обнаружили. Следы уже припорошил снег, а сообщений от местных жителей больше не поступали. Сейчас специалисты ждут благоприятной погоды, чтобы поднять квадрокоптер и обследовать территорию с воздуха. В районе круглосуточно дежурит и полиция.

Тем временем в Хасанском районе, недалеко от села Филипповка специалистам Охотнадзора и нацпарка "Земля леопарда" удалось отловить уже другую особь амурского тигра. Местные жители даже записали видеообращение, чтобы их уберегли от дикого зверя. Хищник более месяца появлялся в разных населенных пунктах и охотился на собак.

"Преступником" оказался взрослый упитанный самец. Его доставили в центр реабилитации, где провели осмотр. Внешне хищник здоров, травм нет.

"Амурский тигр может встречаться с собаками, которые могут охотиться на копытных животных, эти собаки могут привлекать внимание тигра, тигр может охотиться на этих собак, и один раз попробовав собаку, он может пытаться искать такую же легкую добычу, в том числе заходя в населенные пункты", - рассказал Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

По базе данных сотрудники "Земли леопарда" определили личность пойманного хищника. Тигра под номером Т 115М не раз снимала фотоловушка. На этом видео он по-хозяйски смотрит на свои лесные владения. Сейчас эти места самцу придется покинуть. Хищника переселят в отдаленный район Приморья, подальше от людей.

Не исключено, что по Хасанскому району разгуливает еще один полосатый хищник. Там продолжается мониторинг ситуации. Всего же в Приморье на особом контроле Охотнадзора сейчас как минимум 4 конфликтных амурских тигра в разных районах края.