Трамп объявил о подготовке встречи с Путиным

Команда Дональда Трампа готовит встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам избранный президент США перед встречей с губернаторами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Трамп заявил, что встречи хочет президент Путин: российский лидер, якобы, заявлял об этом публично. По словам избранного американского президента, пора покончить с украинским конфликтом, передает издание The Economic Times. Он добавил, что встречу планируется провести после его инаугурации 20 января.

В команде Трампа ранее заявляли, что ведут переговоры об урегулировании конфликта с украинскими чиновниками и действующей администрацией Белого дома. По словам спецпосланника по Украине Кита Келлога, кризис завершится в ближайшие месяцы. В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия намерена не просто заморозить конфликт на Украине, а завершить его, достигнув всех поставленных целей.