Собянин: Проект "Сделано в Москве" объединил около 6,5 тыс. столичных брендов

Проект "Сделано в Москве" объединил более шести с половиной тысяч столичных локальных брендов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы дали предпринимателям бесплатные инструменты продвижения – в онлайн- и офлайн-формате. На основной платформе – сделановмоскве.рф – представлено больше 32 тыс. товаров. Товары под брендом "Сделано в Москве" продаются на трех крупнейших российских маркетплейсах. В прошлом году открылась фирменная торговая сеть – пять офлайн-магазинов", – рассказал мэр.

По его словам, участников проекта приглашают на крупные мероприятия. В прошлом году благодаря проекту "Сделано в Москве" было реализовано товаров на сумму более миллиарда рублей.

Ранее Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов "Сделано в Москве". В магазинах представлены сотни локальных брендов.