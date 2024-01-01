Собянин: Около 40 новых станций метро будет построено в Москве к 2030 году

К 2030 году в столице планируется построить порядка 40 новых станций метрополитена. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

По словам Собянина, восемь станций были запущены для пассажиров в 2024 году.

"На карте московского метро появилась новая Троицкая линия, а на Сокольнической ветке добавилась еще одна станция. С открытием станции "Потапово" добираться до центра города стало удобнее 50 тыс. жителей Новой Москвы", – говорится в сообщении.

Мэр Москвы напомнил, что в сентябре было открыто движение на первом участке Троицкого радиуса между четырьмя станциями. Кроме того, накануне Нового года достроили еще три станции.

3 января Собянин сообщил о завершении работ в вестибюлях станций метро "Каширская" и "Физтех". Строители сохранили историческое панно и использовали архитектурную подсветку.